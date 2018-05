Dienstencentrum Schorvoort opent in mei 2019 SENIOREN EN BUURTBEWONERS KRIJGEN NIEUWE ONTMOETINGSPLEK JEF VAN NOOTEN

17 mei 2018

02u47 0 Turnhout In het Turnhoutse gehucht Schorvoort wordt nog deze maand gestart met de bouw van een ontmoetingscentrum. Bewoners zullen er ook terecht kunnen met al hun vragen rond zorg en hulpverlening. "Senioren kunnen zo langer thuis blijven wonen", zegt OCMW-voorzitter Luc Op de Beeck.

De plannen voor 'Dienstencentrum Schorvoort' werden al vele jaren geleden gesmeed, maar nu is het eindelijk zover. Op 28 mei begint aannemer Beneens uit Olen met de bouwwerken. Buurtbewoners kregen gisteren de maquette voorgeschoteld en kregen uitleg over het opzet. Ruim 200 buurtbewoners kwam langs op het bouwterrein in de Schorvoortstraat. Zij kregen onder meer te horen dat het ontmoetingscentrum in mei 2019 de deuren kan openen. "De totale oppervlakte zal zo'n 1.000 vierkante meter bedragen", zegt architect Bram Aerts. "Het geheel bestaat uit drie gebouwen die met elkaar in verbinding staan. Vooraan komt een inkomhal met trap en lift. Het tweede gebouw is heel flexibel, het kan op verschillende manieren ingevuld worden. In het derde gebouw komt een cafetaria met toog."





Het geheel wordt een ontmoetingsplek voor de mensen van Schorvoort. Ze kunnen er samen komen bij een drankje of een lunch, of kunnen er deelnemen aan tal van activiteiten. Wat er precies georganiseerd zullen worden, zal in overleg met de buurtbewoners zelf bepaald worden.





Van danslessen tot kapsalon

"Niet alleen danslessen of een schilderatelier kunnen aan bod komen, maar er is ook plaats voor dienstverlening", zegt coördinator Leen Peeters. "Een kapsalon is een mogelijkheid als daar vraag voor is. Daarnaast kunnen mensen hier met àl hun vragen terecht. Als ze bijvoorbeeld hun weg niet vinden naar de juiste hulp- of dienstverlening zoeken wij mee naar een oplossing." Eén centrumleider zal fungeren als aanspreekpunt, maar voor de dagelijkse werking van rekent Zorggroep Orion op vrijwilligers.





Eenzaamheid bestrijden

Het lokaal dienstencentrum moet buurtbewoners met elkaar in contact brengen. "We horen vaak van bejaarden dat ze eenzaam zijn en daardoor sneller achteruit gaan", zegt OCMW-voorzitter Luc Op de Beeck. "Hiermee willen we dat senioren zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, tussen hun buren en vrienden."





Een naam heeft het ontmoetingscentrum nog niet. Inwoners van Schorvoort mogen zelf voorstellen doen. Zij krijgen ook een inbreng in het kunstwerk dat er komt. "Het project kost 2 miljoen euro. Omdat een klein deel betaald wordt door de Vlaamse overheid, moet er een kunstwerk geïntegreerd worden. Mensen kunnen ideeën geven, bijvoorbeeld over wat typisch is voor Schorvoort of iets dat hier ooit gebeurd is."