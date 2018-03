Diefstal van patiëntengegevens blijft beperkt 09 maart 2018

De diefstal van patiëntengegevens in AZ Turnhout is beperkt gebleven. Het lijkt er steeds meer op dat enkel oude administratieve gegevens van slechts 19 patiënten zijn gestolen. AZ Turnhout ontving op 27 februari drie mails van een onbekende met de melding dat er patiëntengegevens gestolen zijn. De afzender dreigde er mee de gegevens openbaar te maken. Het AZ heeft sindsdien geen gelijkaardige mails meer ontvangen, en er werd ook geen data vrijgegeven. "Verder onderzoek bevestigt dat het enkel gaat om oude administratieve gegevens van 19 patiënten die komen uit één enkel softwarepakket. Vorige week hebben we meteen heel wat stappen ondernomen. De betrokken patiënten werden op de hoogte gebracht. Onze ICT-afdeling staat nog steeds in nauw contact met onze externe experts gegevensbescherming. Deze diefstal heeft geen enkele impact op de operationele werking van het ziekenhuis", zegt gedelegeerd bestuurder Jo Leysen. AZ Turnhout heeft klacht neergelegd bij de politie en de privacycomissie is ingelicht. De onderzoeken zijn bij beide instanties nog steeds lopende. (JVN)