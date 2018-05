Dief steelt vrachtwagen met lege benzinetank 24 mei 2018

Een 40-jarige man uit Nederland riskeert een celstraf van 40 maanden voor de diefstal van twee trekkers. Een derde vrachtwagen kreeg hij niet aan de praat.





Eén diefstal dateert van 18 augustus 2017 in Turnhout. Sobeer A.A.A. (40) koppelde die dag een trekker los van een oplegger. Volgens het onderzoek sneed hij ook het dekzeil van de oplegger stuk om er twee dozen uit te stelen. "De trekker had een track-and-tracesysteem. Nog dezelfde dag kon hij onderschept worden op een industrieterrein in het Nederlandse Hazeldonk", zegt openbare aanklager Inge Delissen.





De man kwam wel met een heel opvallend excuus op de proppen toen hij in de boeien werd geslagen. "Ik zou met een vriend op café gaan in Turnhout. Toen ik zag dat daar ook mensen waren met wie ik ooit problemen heb gehad, kon ik niet blijven. Ik heb een trekker gestolen om thuis te geraken."





Maar verder onderzoek wees uit dat Sobeer niet aan zijn proefstuk toe was. In februari 2017 had hij al eens een trekker gestolen in Hoogstraten. Die gebruikte hij om bij Metallo Chimique in Beerse een oplegger met koper te stelen. Maar hij moest de combinatie al in Merksplas achter laten met een lege benzinetank. Bij de trekker werd een muts gevonden met daarop het DNA van de man. Een derde diefstal bij Katoen Natie in Laakdal is mislukt. Daar werd de deur van de cabine geforceerd en draden doorgeknipt, maar tevergeefs. De man riskeert 40 maanden cel, twee van zijn kompanen ieder 1 jaar cel. (JVN)