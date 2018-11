Dief betuigt spijt van twee fietsendiefstallen Kristof Baelus

30 november 2018

13u25 0 Turnhout Gary C. Stonf terecht voor het stelen van twee elektriche fietsen van Rita M. en van Jeanne S. De man kreeg reeds een gevangenisstraf toegewezen in een eerdere zaak.

Tijdens de feiten was de man cocaïne verslaafd waardoor hij veel strafbare feiten heeft gepleegd. Door zijn verslaving had de man een ruime som geld nodig. In de gevangenis heeft Gary C. reeds zelf contact opgenomen met het CAW in de hoop begeleiding te krijgen voor zijn probleem. “Hij is tot inkeer gekomen dat zijn verslaving aan de basis ligt van al zijn strafbare feiten in het verleden”, klinkt het bij zijn raadsman.

Zijn advocaat vraagt om een straf met probatievoorwaarden zodat hij aan zijn verslaving kan werken. “Ik vind het zeer spijtig dat ik dit heb gedaan”, zegt de man nog. Het vonnis zal uitgesproken worden op 21 december.