Deze vlieg zet gft-afval om in visvoer

02 maart 2018

02u33 0 Turnhout De 'Open Manufacturing Campus' in Turnhout krijgt er een nieuw bedrijf bij. Johan Jacobs, voormalig diplomaat in Congo en Marokko, opent er Millibeter. Het bedrijf wil jaarlijks 15.000 ton organisch afval verwerken tot 1.500 ton visvoer. "1.500 ton per jaar is een grote uitdaging, maar op de markt van de vis- en veevoeders is het een instapniveau", zegt Jacobs.

Johan Jacobs was tien jaar lang diplomaat. Eerst in Congo, later in Marokko. Maar ondanks zijn opleiding in Politieke Wetenschappen was hij ook altijd gepassioneerd door biologie en ecosystemen. "Ik snapte niet goed hoe organisch afval een probleem kon zijn, want in de natuur is het altijd het begin van een volgende keten. Ik ben me dan gaan verdiepen in de mogelijkheid om van dat afval nieuwe grondstoffen te maken die opnieuw in de voedselketen terecht kunnen komen", schetst Jacobs het ontstaan van zijn bedrijf.





Juiste insect

Johan Jacobs dokterde zes jaar geleden een systeem uit waarbij organisch afval zoals groenten- en fruitafval wordt omgezet naar de grondstoffen vet, proteïne en chitine. "Die omzetting gebeurt via de larven van een tropische, volstrekt onschadelijke vlieg :de zwarte soldaatvlieg", verduidelijkt Jacobs. "We moesten op zoek naar het juiste insect. Er zijn veel insecten die je niet wilt kweken. De huisvlieg, strontvlieg, vleesvlieg... allemaal notoire ziekteoverbrengers. Je ziet direct het probleem voor je personeel, omwonenden of werknemers van andere bedrijven. Ik deed research naar het juiste insect en kwam snel uit bij voor de hand liggende soorten als de meelworm, enkele sprinkhanen en de zwarte soldaatvlieg. Wij kozen de laatste. Volstrekt onschadelijk, brengt geen ziekten over, kan niet steken, zuigt geen bloed, valt ook niemand lastig..."





Zeven werknemers

"Het is een tropische vlieg die niet overleeft onder 25°C en die kweekt bij 28°C en een luchtvochtigheid van 70 à 80%. Het enige wat de zwarte wapenvlieg doet is paren en eitjes leggen. De larfjes ontpoppen zich tot flinke larven en zij vormen, na enkele bewerkingen, onze eindproducten."





Samen met zijn team maakte Johan Jacobs een pilootinstallatie in Aarstelaar. Daar werd het concept getest en verder uitgewerkt. Intussen is het tijd voor het 'grote' werk en stampt hij een bedrijf uit de grond in Turnhout. "We verbeterden ons concept in een pilootinstallatie in Aartselaar. Deze locatie is echter niet geschikt voor een commerciële schaal. We richten ons met ons product op de markt van veevoer en dat is een volumemarkt. Daarvoor moeten we een volumefabriek bouwen. We vonden een locatie in de Kempen, bij de Open Manufacturing Campus in Turnhout.





Het doel van Jacobs is om nog dit jaar een fabriek te bouwen waar larven van de zwarte soldaatvlieg 15.000 ton organisch afval omzetten in 1.500 ton insectenmeel. "Een groot percentage van de input bestaat uit water", zegt Jacobs. "De output is kurkdroog. Het is een efficiënte omzetting. 1.500 ton per jaar is voor ons een grote uitdaging en een grote sprong vooruit, maar op de markt van de vis- en veevoeders is het een beginniveau om 'te mogen meespelen'."





Als naam voor zijn bedrijf koos Johan Jacobs voor de woordspeling Millibeter. 'Milli' verwijst naar het formaat van de larfjes als ze uit het ei komen, 'beter' verwijst naar het ideaal van Johan Jacobs. "Ik wil de wereld verbeteren, door een duurzame productie van voer voor kweekvissen, waarbij larven tegelijkertijd een grote afvalstroom ecologisch verwerken."





Bij Millibeter in Turnhout zullen aanvankelijk zeven personeelsleden tewerkgesteld worden.