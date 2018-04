Deurwaarder sluit D'Vine op Grote Markt 19 april 2018

De bekende horecazaak D'Vine op de Grote Markt in Turnhout heeft gisteren onverwachts de deuren gesloten. Noodgedwongen, op vraag van een deurwaarder.





In de loop van de voormiddag verplichtte een deurwaarder de zaakvoerder van D'Vine om het café-restaurant te sluiten. Het terras was op dat moment gewoon opgesteld, en het personeel aan het werk. Maar de werknemers kregen van de deurwaarder de opdracht om het terras op te breken en de deuren te sluiten. "Dit is heel spijtig. Uitbater Tom De Clerck was een heel fijne collega. Dit komt voor ons als een donderslag bij heldere hemel", klinkt het bij één caféuitbater elders op de Grote Markt. Volgens een andere cafébaas zou de uitbater van D'Vine al een tijd in een juridisch geschil verwikkeld zijn met Inbev, maar het is niet duidelijk of de gedwongen sluiting van gisteren daar iets mee te maken heeft. Het is evenmin duidelijk of de zaak afstevent op een faillissement, dan wel dat de horecazaak toch nog zal heropenen. Wij konden de zaakvoerder gisteren niet bereiken voor een reactie. (JVN)