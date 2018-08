Derde verdachte overval geldkoerier in gevangenis 18 augustus 2018

Speurders van de lokale recherche in Turnhout zijn erin geslaagd om een derde verdachte te identificeren van een brutale overval op een geldkoerier eind mei. De man (22) werd opgespoord in Roemenië en is uitgeleverd aan ons land. De raadkamer bevestigde zijn aanhouding.





Een geldkoerier kwam op 30 mei naar café Central om het geld op te halen uit de speelautomaten in het café. Toen de koerier vertrok, werd hij achtervolgd door twee mannen tot in de Molenstraat. Daar werd hij overmeesterd en gingen de daders aan de haal met het geld dat hij op zak had, zo'n 12.000 euro. Speurders ontdekten al snel dat de cafébaas, een 31-jarige Armeniër, de opdracht had gegeven aan twee Roemenen om de overval te plegen. Een van de twee uitvoerders belandde op hetzelfde moment in de cel, maar de tweede kon zich verschansen en vluchtte naar Roemenië. Daar konden speurders hem echter lokaliseren en ondertussen zit ook hij in de cel. (VTT)