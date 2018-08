Dealer verkoopt maand na vrijlating weer drugs 04 augustus 2018

Eén maand nadat hij onder voorwaarden was vrijgelaten uit de gevangenis, startte Steven S. (26) uit Turnhout zijn drugshandeltje al opnieuw op. Hij riskeert nu een celstraf van 2 jaar.





De politie in Turnhout kwam in een ander drugsdossier de naam van Steven S. tegen. Toen bleek dat op zijn Facebookprofiel ook foto's van cannabis stonden, volgde een huiszoeking. Daarbij werd onder meer speed aangetroffen. Uit zijn sms-berichten bleek dat hij drugs dealde. De man werd door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden, maar amper een maand later liep S. alweer tegen de lamp.





Steven S. pleit onschuldig. Hij beweert dat zijn gsm gehackt is, en dat hij de sms-berichten die op drugshandel wijzen niet zelf heeft verstuurd. "Hij is al zeven keer correctioneel veroordeeld, waarvan zes keer voor drugs. Hij lacht ons systeem gewoon uit. Ik vraag een effectieve celstraf van 2 jaar", aldus nog het openbaar ministerie. Vonnis op 10 augustus. (JVN)