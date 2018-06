De Zwarte Ruiter rolt kunstgras uit 14 juni 2018

Café De Zwarte Ruiter op het Zegeplein is de komende weken volledig in de ban van het WK voetbal. De kroegbaas vroeg en kreeg een vergunning om een groot scherm op het Zegeplein te zetten, en het café werd gisteren vol gelegd met kunstgras. "Zowel in het café als op het terrasgedeelte tegen de gevel, 180 vierkante meter in totaal", zegt Dries Verdick. "Dat poetst iets moeilijker, dus na een aantal weken hangt er misschien wel een bierlucht, maar dan zetten we gewoon een extra raam open." Naar aanleiding van het WK wordt ook de drankenkaart aangepast. De komende weken kan je er de cocktail 'White Russian' bestellen. En telkens wanneer de Rode Duivels moeten voetballen, zijn er shotjes die worden aangepast aan de tegenstander. (JVN)