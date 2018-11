De Meerloop dankt vrijwilligers op 15de verjaardag Jef Van Nooten

25 november 2018

08u58 0

Ontmoetingscentrum De Meerloop in Turnhout bestaat dit jaar 15 jaar. Om die verjaardag te vieren werden een hele maand extra activiteiten georganiseerd in het ontmoetingscentrum op het Begijnhof. Om de feestmaand af te sluiten, werden de vrijwilligers uitgenodigd voor een receptie. “Meer dan 50 vrijwilligers zetten zich onder leiding van een animator en een centrumleider in om van de activiteiten in De Meerloop een succes te maken. Ze organiseren mee, houden de cafetaria open, brengen ideeën aan, helpen mee aan de sessies enzovoort”, klinkt het bij Zorggroep Orion.