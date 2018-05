De Ark zoekt cohousers VOOR HET EERST SOCIALE WONINGEN IN DEZE WOONVORM JEF VAN NOOTEN

22 mei 2018

02u27 0 Turnhout De Ark start begin volgend jaar met de bouw van een cohousing-project in het Turnhoutse gehucht Schorvoort. Het is de eerste keer dat een sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen voor deze woonvorm kiest. Geïnteresseerde bewoners kunnen zich nog kandidaat stellen.

Het cohousing-project komt op een stuk veld tussen de Oude Dijk en de Slagmolenstraat in Schorvoort. Het project krijgt vier afzonderlijke gebouwen met in totaal 25 wooneenheden van zowel 1, 2 of 3 slaapkamers. Het gaat om een mix van 14 koop- en 11 huurwoningen. Ze hebben een gemeenschappelijke tuin en moestuin, bergingen, wasplaats, keuken en polyvalante ruimte. De bewoners mogen zelf het project mee invullen.





Enkele toekomstige bewoners zakten zaterdag al eens af naar de site om een kijkje te nemen naar de plannen. Zij staan te popelen om er hun intrek te kunnen nemen. "We zullen hier een woning kopen", vertelt Roland Kums. "We waren erg geïnteresseerd omwille van het ecologische en sociale aspect. Hier kunnen we klein wonen en toch een grote tuin hebben. Voor onze kinderen van 7, 9 en 10 jaar is dit ideaal om met andere kinderen te kunnen spelen." Rolands Kums en zijn gezin wonen momenteel in een rijwoning aan de andere kant van Turnhout. "We hebben nu wel wat contact met de buren, maar zeker niet intensief. Hier zal dat wel het geval zijn. Toen we ons inschreven, kenden we niemand. Maar intussen hebben we al verscheidene toekomstige bewoners leren kennen tijdens de brainstormsessies over wat we wel en niet willen."





De Ark wil nog deze zomer de bouwvergunning voor het cohousing-project 'Land van Aa' aanvragen. Bedoeling is dan om eind dit jaar met de bouw te starten. Eind 2019 kan het project dan opgeleverd worden zodat de bewoners er begin 2020 in kunnen. "Er zijn nog (meer dan de helft, red.) woonunits vrij. Zowel voor verkoop als verhuur", zegt Peter Vanommeslaeghe. "Hoe sneller mensen zich aanmelden, hoe meer ze nog mee kunnen beslissen met de groep."





Helpen waar nodig

Nathasja Couwenberg is één van de toekomstige bewoners die de stap al heeft gezet. "We zijn al langer geïnteresseerd in cohousing, maar de meeste particuliere projecten zijn boven ons budget. Daarom kiezen we voor dit project van De Ark", zegt Nathasja. "Ik zie dit project als een dorp zoals het vroeger was. Waar mensen elkaar helpen als het nodig is. Bijvoorbeeld als je een uurtje oppas nodig hebt, of zelf niet in de winkel geraakt. Die hulpvaardigheid is in de huidige samenleving vaak ver zoek. Nu zeggen we wel eens 'hallo' tegen onze buren, maar kennen we ze eigenlijk niet."





De provincie Antwerpen investeert 97.000 euro in het project, om er uit te leren voor nieuwe initiatieven bij andere sociale huisvestingsmaatschappijen.