Dak tuinhuis vliegt tegen glazen achtergevel 19 januari 2018

Het huis van Joke Schellekens en haar partner aan het Warmoespad in Turnhout deelde gisterochtend ook in de klappen, vooral dan aan de grote glaspartij aan de achtergevel. "Mijn vriend lag te slapen na de nachtshift te slapen en hoorde plots een hevige knal", vertelt Joke.





"Blijkbaar was het dak van ons tuinhuis losgekomen. Op de bovenverdieping is het volledig door de dubbele beglazing gegaan. Op de benedenverdieping werd enkel de eerste laag beschadigd. Gelukkig is de glasfirma snel ter plaatse gekomen en hebben zij alles opgekuist. Op de bovenverdieping hebben we houten panelen geplaatst, zodat we toch in onze woning konden blijven. We zijn al blij dat er geen gewonden vielen. Onze kat is wel geschrokken. Ze lag in de zetel te slapen en heeft een hoop glas over zich heen gekregen." (VTT)