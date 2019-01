Dagbladhandel krijgt gewapende overvaller over de vloer: “Deze week doe ik de winkel niet meer open” Wouter Demuynck

23 januari 2019

19u33 0 Turnhout Dagbladhandel Ann in de Patersstraat is woensdagochtend het slachtoffer geworden van een gewapende overval. Een jongeman kwam net na openingstijd de winkel binnen, bedreigde uitbaatster Ann Versmissen met een pistool en ging uiteindelijk met zo’n 800 à 900 euro uit de kassa ervandoor. Ann Versmissen is erg onder de indruk van de feiten. “Voor de rest van de week doe ik de winkel niet meer open”, klinkt het.

Zoals elke weekdag deed uitbaatster Ann Versmissen haar dagbladhandel, gelegen op het kruispunt van de Patersstraat en Koning Albertstraat, open om 6 uur ‘s ochtends. Ze had al enkele klanten gehad alvorens een man met een vuurwapen rond 6.20 uur binnen kwam en meteen richting de kassa stapte. “Hij richtte met zijn pistool naar mij en riep: ‘geld, geld, geld!’”, doet Ann Vermissen haar verhaal.

“Hij bleef voor de toonbank staan toen ik mijn geld afgaf, maar toen bleek dat er nog wat in de kassa zat kwam hij over de toonbank hangen en trok hij de lade uit de kassa. Wat daarin zat heeft hij ook nog meegepakt, daarna gooide hij de lade op de grond en liep hij naar buiten. Ik ben nog gaan zien waar hij naartoe ging. Hij pakte een fiets, die hierover aan de parking stond, een reed daarmee verder weg. De politie was tien minuten later al hier omdat ik op mijn noodknop had kunnen drukken, maar zover ik weet is de man nog niet gevonden.”

De man was helemaal in het zwart gekleed. Hij droeg een pet en zwarte rugzak en hij bedekte zijn gezicht grotendeels met een sjaal of een kraag. De man kon zo’n 800 à 900 euro uit de kassa buitmaken, maar vooral de feiten zelf hebben er stevig ingehakt bij Ann. “Ik ben al naar de dokter geweest om kalmeringsmiddelen te gaan halen. Deze week ga ik al zeker de winkel niet meer openen. Op dit moment durf ik de winkel zelfs niet meer binnengaan. Of ik maandag weer open, zal ik dan wel zien hoe ik me voel. Als ze met zo’n pistool staan te richten naar jou... dat blijft door je hoofd flitsen.”

Ann Versmissen baat al tien jaar haar dagbladhandel uit in de Patersstraat. Met een gewapende overval kreeg ze nog niet eerder te maken. “Maar qua beveiliging kan ik niet veel extra doen. Ik heb al camerabewaking, er is een alarm en een noodknop, ik heb rolluiken laten installeren... Meer kan ik echt niet doen.”

Wie tips heeft over de overval, mag de politie van Turnhout contacteren op het gratis nummer 0800/25101 of via opsporingen@politieregioturnhout.be.