Daar is het Terrastheater weer 100-JARIGE POGEN HAALT TRADITIE NA 10 JAAR TERUG NAAR MARKT JEF VAN NOOTEN

22 augustus 2018

02u42 0 Turnhout Theatergezelschap Pogen brengt zondag het Terrastheater terug naar de Grote Markt. Tien jaar geleden kwam er een einde aan het succesvolle evenement. Naar aanleiding van de 100ste verjaardag van Pogen wordt de traditie nu nieuw leven ingeblazen. "Acht sketches schuiven telkens één terras op", zegt Joke Delsard.

Het Terrastheater was twintig jaar lang een vaste waarde in Turnhout. Bezoekers konden iets drinken op één van de horeca-terrassen op de Grote Markt, en kregen terwijl gratis sketches van verschillende theatergezelschappen voorgeschoteld. "Helaas kwam 10 jaar geleden een einde aan dit evenement. Tot grote spijt van de toeschouwers en toneelverenigingen van Turnhout en omstreken", zegt Joke Delsard van het Koninklijk Toneelgezelschap Pogen uit Turnhout.





Zondag wordt de traditie weer boven gehaald. Dan organiseert Pogen voor het eerst sinds 10 jaar opnieuw het Terrastheater. "Al jaren denkt onze vereniging eraan om deze traditie terug naar Turnhout te brengen. Helaas bleef het steeds bij een idee. Tot we vorig jaar begonnen met de voorbereidingen van ons 100-jarig bestaan. We zagen het Terrastheater als een ideale start van ons feestjaar", aldus nog Joke Delsard.





Slechts één dag

Pogen ging op zoek naar nog andere geïnteresseerde toneelverenigingen. Uiteindelijk zullen zondag acht verschillende sketches opgevoerd worden, aan evenveel terrassen op de Grote Markt. "Elke toneelvereniging begint met zijn sketch aan een bepaald terras. Ieder half uur wordt er dan met de klok mee opgeschoven", verduidelijkt Joke Delsard.





Het concept van het vernieuwde Terrastheater is wel licht gewijzigd ten opzichte van vroeger. "Het evenement beperkt zich, in tegenstelling tot vroeger, slechts tot één dag. Maar het plezier zal daarom niet minder zijn. De amateurtheatergroepen uit Turnhout en omstreken zullen vanaf 13.30 uur de toeschouwers een namiddag vol theater op de Grote Markt bezorgen." Het Terrastheater is meteen ook de start van het jubileumjaar voor Pogen. Het theatergezelschap werd 100 jaar geleden opgericht door enkele broeders uit het Sint-Victorinstituut. Pogen wil er tot 11 mei een 'feestjaar' van maken. "Speciaal voor de 100ste verjaardag zullen enkele Pogers uit de geschiedenis hun comeback maken en ten tonele verschijnen met de huidige spelers", zegt Delsard. Eén van die ex-Pogers is Margriet Hermans. Net zoals 25 jaar geleden bij het 75-jarig bestaan, zal zij ook nu een rol vertolken. Ze speelt mee in het stuk 'Hotel Overspel' dat Pogen in januari zal opvoeren in de vernieuwde Schouwburg van de Warande. Gelijklopend zal er van 8 tot 13 januari in de Warande een tentoonstelling lopen over '100 jaar KTG Pogen'. Op 11 mei wordt het feestjaar afgesloten met 'Theater Pogen in een nieuwe eeuw', een avond met enkele monologen en dialogen.