Daan en Stijn op podium in BERT-wedstrijd 30 mei 2018

Daan Ooms en Stijn Smets, twee leerlingen van het zesde jaar Elektro-mechanica van de Vrije Technische Scholen van Turnhout hebben een derde plaats behaald op de scholenwedstrijd BERT, wat staat voor 'Belgian railways competition for technicians'. De leerlingen moesten een Train Alert-systeem ontwerpen om reizigers op het perron te waarschuwen voor doorrijdende treinen. "Daan en Stijn behaalden brons. Dat is een knap resultaat, zeker als je weet dat er een 60-tal scholen over het hele land de uitdaging aangingen. Het schooljaar van de begeleidende leerkrachten Jasper Horsting, Eric Bastiaensen, Leon Smets en Karin Van Den Brande kan niet meer stuk", luidt het in de school.





(JVN)