Conflictvrije lichten maken kruispunt aan Meubelambacht pak veiliger Jef Van Nooten

11 april 2019

16u44 4 Turnhout Het kruispunt aan Meubelambacht in Turnhout wordt binnenkort een pak veiliger. Zelfs bij groen licht werden zwakke weggebruikers vaak van hun sokken gereden door gemotoriseerd verkeer. Conflictvrije verkeerslichten brengen daar nu grotendeels verandering in brengen. “Goed nieuws voor de verkeersveiligheid op het kruispunt”, zegt mobiliteitsschepen Marc Boogers.

De verkeerslichten op het kruispunt van de Everdongenlaan met de Steenweg op Zevendonk en Steenweg op Diest waren donderdag een heel dag buiten werking. De politie leidde er het verkeer in goede banen. Aanleiding voor de tijdelijke onbeschikbaarheid van de verkeerslichten waren aanpassingen die het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) momenteel uitvoert aan het kruispunt. Met de werken die nog tot eind mei worden uitgevoerd, wil het AWV het gevaarlijke kruispunt conflictvrij maken. Door de verkeerslichten anders af te stellen, moeten zwakke weggebruikers niet meer samen met gemotoriseerd verkeer het kruispunt oversteken, en ook conflicten die er tussen auto’s bestonden, worden weggewerkt. “Donderdag werden voorbereidende werken uitgevoerd. Zo werden detectielussen aangelegd en bekabeling van de verkeerslichten vervangen”, zegt Turnhouts schepen voor Mobiliteit Marc Boogers (Groen).

Het kruispunt ligt op een gewestweg en is dus de bevoegdheid van de Vlaamse overheid. Het stadsbestuur van Turnhout is tevreden dat AWV de verkeerssituatie op het kruispunt onder handen neemt. “Dit is goed nieuws voor de verkeersveiligheid op het kruispunt van deze gewestweg, zowel voor fietsers en voetgangers als voor automobilisten”, aldus nog Marc Boogers (Groen). “Het gaat om aanpassingen die mogelijk zijn binnen de huidige vorm van het kruispunt. Er komen dus geen extra rijstroken of andere aanpassingen.”

Het conflictvrij maken van het kruispunt gebeurt volledig door een andere afstelling van de verkeerslichten. Let wel: het kruispunt wordt niet voor 100% conflictvrij gemaakt. Alleen de conflictsituaties waarmee de meeste ongevallen gebeurden, worden aangepast. “Zo zullen fietsers die vanaf het Stadspark rechtdoor rijden richting Kasterlee nooit meer in conflict kunnen komen met auto’s die rechts de Everdongenlaan indraaien”, schetst Boogers. “De auto die rechtsaf wil slaan wordt gedecteerd met een detectielus en zal groen krijgen. De fietser die rechtdoor wil, heeft dan rood. De fietsers dienen geen drukknop te gebruiken want zij krijgen automatisch groen samen met de auto’s die rechtdoor rijden.”

Niet alleen conflictsituaties met zwakke weggebruikers worden aangepakt. Ook conflicten tussen auto’s verdwijnen. Wie vanaf het Stadspark komt en links richting Schorvoort wil rijden, heeft nu nog groen licht tegelijk met het tegenliggend verkeer dat richting Ring rijdt. Dat zal binnenkort niet meer het geval zijn. “Hetzelfde geldt voor verkeer dat vanaf de snelwegbrug komt en links de Everdongenlaan wil indraaien", besluit Marc Boogers. “Kortom, dit zijn dus allemaal quick wins waarbij de gevaarlijkste punten op dit kruispunt worden aangepakt.”

De nieuwe verkeersituatie op het kruispunt treedt wellicht eind mei in werking.