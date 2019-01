Cocaïne sterk in opmars in Turnhout: “Laat dit niet

29 januari 2019

14u08 0 Turnhout Horeca-uitbaters trekken aan de alarmbel: er duikt steeds vaker cocaïne op in Turnhout. Ze stellen voor om agenten in burger te laten patrouilleren in het uitgaansleven. Burgemeester Van Miert belooft een kordate aanpak: “Turnhout mag op het vlak van drugs niet het Antwerpen van de Kempen worden.”

Jarenlang was in Turnhout GHB (vloeibare xtc) een populaire partydrug. Wekelijks belandden jongeren in comateuze toestand op de spoedafdeling van het ziekenhuis. De GHB-problematiek ging zo ver dat de stad enkele jaren geleden een preventiefilmpje maakte over de gevolgen van GHB.

Criminele netwerken

Of dat filmpje er iets mee te maken heeft, valt te betwijfelen. Want verscheidene scholen weigerden het te tonen aan de leerlingen. Maar de GHB-problematiek is in ieder geval wel sterk afgenomen. AZ Turnhout krijgt tegenwoordig veel minder GHB-patiënten binnen dan voorheen. “Maar dat is geen reden tot vreugde. Cocaïne is immers aan een sterke opmars bezig in het uitgaansleven”, zegt Bart Voordeckers (Open Vld). En dat baart het gemeenteraadslid zorgen. “Er is een groot verschil tussen een 15-jarige die zelf GHB fabriceert in zijn keuken en een crimineel netwerk dat onze stad voorziet van cocaïne. De nabijheid van de Nederlandse grens en de haven van Antwerpen zorgen ervoor dat de drugs vlot tot in Turnhout geraken. We beginnen dezelfde problematiek te krijgen als in Antwerpen, maar hebben niet dezelfde middelen om de strijd aan te gaan.”

Meer controles nodig

Bart Voordeckers kaartte de cocaïneproblematiek maandagavond aan op de gemeenteraad. Hij is niet de enige die zich zorgen maakt. Ook de horeca-ondernemers in Turnhout klopten al aan bij burgemeester Paul Van Miert. Zij zien met hun eigen ogen hoe cocaïne in de lift zit in het Turnhoutse uitgaansleven. “De politiezone Turnhout heeft vorig jaar 750 pv’s opgesteld voor drugs. In 5 procent van de gevallen ging het om cocaïne”, bevestigt burgemeester Paul Van Miert. “De caféuitbaters merken dat er een stijging is van het cocaïnegebruik en de -verkoop. De horeca stelt voor om politieagenten in burger te laten patrouilleren tussen de verschillende jeugdcafés.”

Te weinig agenten

Paul Van Miert wil van de strijd tegen cocaïne in zijn stad een hoge prioriteit maken, en daar zijn geld en mankracht voor nodig. Van zodra er - na de verkiezingen van 26 mei - een regering is gevormd, zal Van Miert bij de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken aankloppen voor meer politiemiddelen. “Deze problematiek moet heel serieus genomen worden. We willen op het vlak van drugs niet het Antwerpen van de Kempen worden”, aldus Van Miert. “Samen met de korpschef ga ik naar de nieuwe minister. Op dit moment hebben we in verhouding met andere steden te weinig agenten per 1.000 inwoners. En in verhouding krijgt onze politie ook minder financiële middelen uit de staatskas.”