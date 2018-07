Chiroleden overnachten in... restaurant Becherelle 17 juli 2018

Enkele leden van chiro Luvand, uit Lovendegem, vonden zondagavond in Turnhout een wel erg speciale plek om te overnachten. De 27 chiroleden, allen rond de 13 jaar, waren in de stad op tweedaagse en moesten als opdracht een overnachtingsplaats zoeken. Na een tijdje zoeken was het prijs bij restaurant Becherelle van Hilde Vermeersch en haar broer Wim. "Toen ze dat vroegen, keek ik naar Wim en ik zag dat hij hetzelfde dacht als ik: 'och ja, waarom niet hier'. Na sluitingstijd hebben we dan alles in het restaurant aan de kant gezet zodat ze daar konden slapen. De leiding kon terecht op de eerste verdieping. De dag erna hebben we hen getrakteerd op een groot ontbijt - voor hen is het ook vakantie." De jongeren waren Hilde en Wim ook duidelijk dankbaar. "Toen ze deze namiddag (gisterennamiddag, red.) hun rugzakken weer kwamen halen, hadden ze een mooi bloemetje bij. Ook voor ons was dit een heel leuke ervaring", glundert Hilde. (WDH)