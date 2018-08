Chef-kok Fleur du Sel kookt op culinair festival NIEUWE ORGANISATOREN MIKKEN OP MEER DAN 15.000 BEZOEKERS JEF VAN NOOTEN

02 augustus 2018

02u40 0 Turnhout De Grote Markt in Turnhout wordt komend weekend opnieuw ingepalmd door Turnhout Culinair. Voor de zesde editie wordt ook een demokeuken op het marktplein neergezet. Topchefs, zoals Alex Verhoeven van Fleur du Sel zullen er kooksessies geven. De organisatoren mikken op ruim 15.000 bezoekers.

Mario Marinelli en Ann De Beuckelaer pakten in 2013 uit met de eerste editie van Turnhout Culinair, waarbij lokale horecazaken culinaire hoogstandjes aanbieden aan de bezoekers. Het evenement lokte al snel 15.000 bezoekers. Een uit de hand gelopen hobby voor de oprichters. Daarom schakelden ze Tom Vanherck en Mike Melis in voor de dagelijkse leiding van het concept.





De nieuwe organisatoren willen met de zesde editie records breken. Zestien horecazaken uit Turnhout en omgeving zullen van vrijdag 3 tot en met zondag 5 augustus het beste van zichzelf geven op de Grote Markt.





"Met dit culinaire festival geven we een mooie impuls aan de horeca", zegt medeorganisator Tom Vanherck.





"De deelnemers tonen dat culinair genieten ook kan aan democratische prijzen."





Voor het eerst zal behalve de standjes van de horecazaken ook een demokeuken gebouwd worden voor kooksessies.





Voorsmaakje Turnova

"Die komt er dankzij Van Riel Grootkeukens. Daar zullen we dan kooksessies laten doorgaan, onder andere door topchef Alex Verhoeven van Fleur du Sel. Alex zal begin 2019 in het Turnova-project een gloednieuwe horecazaak starten", zegt Mike Melis. " Hij zal een voorsmaakje presenteren van het concept dat hij in Turnhout wil neerzetten. Dit jaar wordt er ook gevraagd aan de deelnemers om een gerecht te maken met uitsluitend streekproducten en een gerecht te voorzien met een democratische prijs van maximaal 4 euro. Zo geven we bezoekers de kans om op meerdere standen te gaan proeven."





Ideale familie-uitstap

De nieuwe organisatoren hopen meer dan 15.000 bezoekers te mogen verwelkomen. "De omstandigheden zitten alvast mee. Mooi weer, een weekend in augustus... Ideaal voor een uitstap met de familie. Schrik voor de hitte hebben we niet. Binnen in huis is het even warm, dus de mensen kunnen net zo goed naar de Grote Markt komen."





De zaterdagmarkt verhuist de komende drie weekends (ook twee weekends omwille van de kermis) naar het Warandeplein. Turnhout Culinair is één van de weinige evenementen waarvoor het stadsbestuur de zaterdagmarkt laat uitwijken.





"We hebben een heel fijne samenwerking met de stad Turnhout. Ze begrijpen het belang van dit evenement en hoe we tot een win-win kunnen komen voor de stad, de plaatselijke horeca-ondernemers en de horecasector in de Kempen", besluit Vanherck.