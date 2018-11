Chauffeur onder invloed betrapt met verboden wapen Jef Van Nooten

12 november 2018

Een politiecontrole op 12 juni 2017 deed de 43-jarige Cornelis S. de das om. Hij werd betrapt met een verboden wapen. “De politie controleerde zijn voertuig. Hij reed niet alleen onder invloed, maar was ook in het bezit van twee wapens”, zegt aanklager Wim Smets. Eén van de wapens was een flesje pepperspray. Het bezit ervan is altijd verboden. Het andere wapen is wel vrij te verkrijgen, maar S. kon geen zinnige uitleg geven waarom hij het bij zich droeg. “Hij is in het verleden al eens tot 4 maanden cel en een boete veroordeeld voor verboden wapenbezit”, aldus nog Wim Smets. Cornelis S. beseft naar eigen zeggen dat hij een stommiteit heeft begaan. “Ik had de pepperspray gekocht voor mijn dochter. Dat is stom geweest van mij.”

Vonnis op 10 december.