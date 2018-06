Celstraf voor wietbroers; vader en zus vrijuit 26 juni 2018

Twee broers uit Turnhout en Arendonk zijn allebei veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar en een boete van 6.000 euro. Ze hadden een cannabisplantage in hun woning opgesteld. De twee broers, Visar M. (32) uit Arendonk en Valon M. (28) uit Turnhout, liepen in maart 2016 tegen de lamp. In de woning aan de Wippelberg in Arendonk werd in de kelder een plantage van 465 cannabisplanten aangetroffen, verdeeld over drie kweekruimtes. In de woning in de Professor De Vochtstraat in Turnhout werd een plantage ontdekt met 380 cannabisplanten. In beide plantages werden vingerafdrukken en DNA van zowel Visar als Valon gevonden. Beide broers krijgen een gevangenisstraf van 2 jaar met uitstel, en een boete van 6.000 euro waarvan de helft effectief. Ook hun vader en zus riskeerden een veroordeling voor vermeende betrokkenheid bij de cannabisplantages, maar zij gaan vrijuit. (JVN)