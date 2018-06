Celstraf voor broers die twee cannabisplantages uitbaatten JM

25 juni 2018

13u51

Bron: Belga 2 Turnhout Twee broers zijn door de correctionele rechtbank van Turnhout veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar met uitstel, en een boete van 6.000. De broers baatten twee verschillende cannabisplantages uit. De vader en zus moesten ook voor de rechtbank verschijnen, maar worden niet vervolgd.

De correctionele rechtbank in Turnhout heeft twee broers schuldig bevonden aan de uitbating van twee cannabisplantages in Turnhout en Arendonk. Ze krijgen allebei een gevangenisstraf van 2 jaar met uitstel, en een boete van 6.000 euro. De helft van die boete is effectief.

In maart 2016 werd in de woning van één van de broers een cannabisplantage met 465 planten aangetroffen. De politie voerde daarna een huiszoeking uit bij de andere broer. Daar vonden de agenten een plantage van 380 cannabisplanten. Ook de vader en zus van het duo stonden mee terecht, maar zij gaan vrijuit.