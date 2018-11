Celstraf en boete voor sjoemelende agent Politieman kende zichzelf in beslag genomen auto toe Jef Van Nooten

06 november 2018

Een 53-jarige agent van de politiezone Turnhout is door de rechtbank schuldig bevonden aan verduistering en valsheid in geschriften. Nadat hij een gestolen auto in beslag had genomen, kende hij zichzelf de wagen toe voor de rijopleiding van zijn plusdochter. De agent krijgt een effectieve boete en een celstraf van 6 maanden met uitstel.

Politieagent Geert V.D.N. uit Mol stootte samen met een collega op een voertuig dat geseind stond nadat het in Nederland was gestolen. De auto werd in beslag genomen en de Nederlandse eigenaar van de wagen gecontacteerd. Hij deed achter afstand van de wagen. Het ging om een oud voertuig en op verzekeringsvlak was alles al geregeld. De procedure schrijft voor dat de wagen in zo’n geval beschouwd moet worden als een ‘achtergelaten voorwerp’ en eigendom wordt van de stad waar de wagen is achtergelaten.

Maar omdat de wagen enkele weken later nog altijd gewoon op de parking van het politiekantoor stond, kende de agent zichzelf de auto toe. “Hij had thuis alleen maar auto’s met automatische versnelling, maar wilde voor de rijlessen van zijn plusdochter een auto met versnellingsbak”, verklaarde zijn advocaat tijdens de rechtszaak.

Hij nam de wagen mee naar huis, Om het voertuig te kunnen inschrijven, stelde hij een vals verkoopcontract op. “De beklaagde moet door zijn functie zeer goed geweten hebben dat hij het voertuig waarvan afstand werd gedaan niet kon en mocht overdragen aan zichzelf”, oordeelt de rechtbank over de verduistering. “Wat de valse overeenkomst betreft, heeft de beklaagde expliciet toegegeven dat hij ze opgesteld heeft en dat hij er zelf de handtekening van de Nederlandse eigenaar op geplaatst heeft.”

De rechter tilt zwaar aan de feiten. “Hij heeft misbruik gemaakt van zijn functie. Nochtans is integriteit een absolute vereiste voor uitoefening van die functie.”

De celstraf van 6 maanden wordt volledig met uitstel uitgesproken. De boete van 3.000 euro moet de agent wel voor de helft effectief betalen. De man was sinds de start van het onderzoek reeds geschorst als politieagent.