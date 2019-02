CD&V Turnhout kiest voor verjonging: zowel voorzitter als ondervoorzitter zijn slechts 25 jaar Jef Van Nooten

20 februari 2019

14u18 0 Turnhout De christendemocraten in Turnhout hebben een nieuw partijbureau gekozen. De partij gaat daarbij resoluut voor verjonging. Zowel voorzitter Carl Proost als ondervoorzitter Veronique Jonghbloet zijn nog maar 25 jaar.

Met de 25-jarige Carl Proost kiest CD&V voor een jonge voorzitter. “Het nieuwe partijbureau is samengesteld op basis van verschillende criteria. Duidelijk is dat er een serieuze verjonging werd doorgevoerd. Verder hechten we duidelijk belang aan een weerspiegeling van de maatschappij. De verhouding mannen/vrouwen werd gerespecteerd. Naast jongeren houden we ook heel wat ervaring aan boord. Daarnaast maken we in dit bestuur ook plaats voor diversiteit”, klinkt het bij CD&V.

CD&V verloor in Turnhout twee zetels bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Carl Proost wil als kersvers voorzitter de partij terug sterker maken. “Turnhout heeft duidelijk nood aan een partij die voor het midden kiest. Momenteel leven we te sterk gepolariseerd. Iets wat we helaas in gans onze maatschappij zien terugkomen. Een sterker CD&V voor een sterker Turnhout is dus zeker één van de drijfveren voor de komende jaren.”

Veronique Jonghbloet (25) werd niet allen herverkozen als jongerenvoorzitter van CD&V Turnhout, maar is ook de nieuwe ondervoorzitter van de partij. Zij is sinds enkele maanden ook regiovoorzitter van JONG CD&V Kempen.