CAW en sociale dienst OCMW onder één dak 29 juni 2018

Vlakbij het station in Turnhout is gisteren Welzijnscampus Dr. Constant Janssen officieel geopend. Alle Turnhoutse werkingen van CAW De Kempen, sociale dienst OCMW Turnhout en het gemeenschappelijke Welzijnsonthaal worden gehuisvest op de Welzijnscampus. "Naast de reguliere dienstverlening van CAW De Kempen en het OCMW in Turnhout organiseert CAW De Kempen hier ook residentiële opvang", klinkt het. "Het samenbrengen van verschillende diensten op één locatie zorgt voor een alsmaar intensere samenwerking en een efficiënte besteding van middelen. Dit moet ervoor zorgen dat de inwoners van Turnhout en omstreken met welzijnsvragen nog gerichter geholpen worden."





Begin september zullen de diensten verhuizen naar de Welzijnscampus. Vanaf 3 september gaat de deur open voor het publiek. (JVN)