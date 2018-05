Cartoons van 'De Kat'vrolijken dienst Radiologie op 24 mei 2018

De dienst radiologie van campus Sint-Elisabeth in Turnhout is gerenoveerd. De gangen zijn opgevrolijkt met cartoons van 'De Kat'.

De gerenoveerde gangen van de dienst radiologie in het Sint-Elisabethziekenhuis in Turnhout zijn nog maar net droog van hun laatste laag verf of ze werden al versierd met afdrukken van cartoons van 'De Kat'. De dienst radiologie ging daarvoor een samenwerking aan met striptekenaar Philippe Geluck. "De cartoonist Philippe Geluck is in Vlaanderen niet zo gekend, maar in Wallonië des te meer", zegt medisch diensthoofd Hans Cuykx "Hij was de eerste striptekenaar die zijn tekeningen uitbracht op doek en daarmee op de befaamde exposities opviel."





Ook Hans Cuyckx zelf kocht ooit zo'n doek van Philippe Geluck.





"Al geruime tijd speelde ik met het idee om onze ruimtes aan te kleden met stripverhalen of cartoons. Zeker in een stripstad als Turnhout leek ons dat wel gepast. We willen mensen doen glimlachen ook al ondervinden ze stress voor het komende onderzoek,. Toen mijn collega mij enkele koffiebekers cadeau deed van 'Le Chat', heb ik contact opgenomen met Philippe Geluck en die zag het project ook direct als een win-win. We kregen volledig carte blanche en mochten zelf 22 cartoons kiezen uit zijn repertoire voor de aankleding van onze gerenoveerde gangen op campus Sint-Elisabeth." (JVN)