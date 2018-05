Cannabisdealer achter tralies 15 mei 2018

De onderzoeksrechter in heeft een 26-jarige man uit Turnhout aangehouden die verdacht wordt van drugshandel. Een politiepatrouille merkte de man zaterdagavond rond 23 uur op aan het industrieterrein in Turnhout. Hij had een bromfiets bij zich en er hing een cannabisgeur rond hem. De man bleek in het bezit van drie zakjes cannabis en cash geld. Tijdens een huiszoeking in zijn woning werd nog eens 5,3 gram cannabis en een nog grote som geld gevonden. Hij blijft in de cel op verdenking van het dealen van cannabis. (JVN)