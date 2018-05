Campus Zenit bant de sigaret MET CO-METING MOETEN LEERLINGEN BEWIJZEN DAT ZE NIET ROKEN JEF VAN NOOTEN

25 mei 2018

03u03 0 Turnhout Campus Zenit van de Talentenschool in Turnhout laat leerlingen al een hele week in een CO-meter blazen. Zo bewijzen ze dat ze geen sigaretten hebben gerookt. Meer dan 40 leerlingen nemen deel. "Om er voorgoed van af te zijn", klinkt het.

Zowel 's morgens, 's middags als 's avonds wordt het standje van rookstopcoach Els Bosch opgesteld in de school. In de plaats van zich uit te leven op de speelplaats, staan meer dan 40 leerlingen van de school tijdens de speeltijd in de rij om in de CO-meter te kunnen blazen. Het schermpje verraadt of en hoeveel sigaretten de jongeren die dag gerookt hebben. "We houden deze week een rookvrije week in onze school. Daarbij hebben meer dan 40 jongeren, ofwel 13% van onze beroeps- en technische leerlingen, zich geëngageerd om de sigaret een hele week aan de kant te laten liggen. Volgens LOGO Kempen is het de eerste keer dat zoiets op zo'n grote schaal gebeurt", zegt Danny Vermeijen, leerkracht in Campus Zenit.





Hele week

Het project wordt begeleid door Els Bosch van rookstopcoach.be, de enige voltijdse rookstopcoach in Vlaanderen. "Scholen geven wel vaker informatieve sessies over stoppen met roken. Maar dit is anders. Om niet één dag de sigaret aan de kant te laten, maar een hele week. En misschien nog wel langer", vertelt Bosch, die afkomstig is uit Retie.





Bosch had vooraf gesprekken met de leerlingen. Daaruit bleek dat geen enkele van hen zich in de toekomst als roker ziet. Toch kunnen ze er niet afblijven. "Sommigen zijn echt verslaafd en roken één pakje per dag. Maar er zijn leerlingen bij die al hebben aangegeven dat ze nu permanent willen stoppen. Omdat ze zich veel beter voelen deze week, en omdat ze het in hun portefeuille voelen."





Bosch is opgezet met het project van Campus Zenit, omdat het een doelgroep bereikt die normaal het moilijkst te overtuigen is. "Jongeren roken vaak uit groepsdruk, en ondervinden de nadelen nog niet. Mensen die al lang roken, krijg je sneller overtuigd omdat ze al last hebben van hun longen."





Zware hoest

Uit de CO-metingen blijkt dat niet alle deelnemers aan het project de sigaret volledig hebben gebannen. Zo kreeg Lien (19) nog een 'positieve' meting. Maar elke sigaret minder, is voor de school een succes. "Ik rook al 7 jaar. Anderhalf jaar geleden rookte ik een groot pakje per dag. Sindsdien ben ik overgeschakeld op roltabak. 's Morgens heb ik echt last van een zware hoest", zegt Lien. "Volledig stoppen lukt me niet. Maar ik rook deze week wel veel minder dan normaal. De waarde van mijn CO-meting is van 21 naar 9 gezakt. Ik voel me beter en mijn haar voelt beter aan. Ooit hoop ik volledig te kunnen stoppen, want ik had er nooit mee moeten beginnen. Ik besef nu dat er alleen maar nadelen zijn."