Caféklant klist dief die horeca al weken teistert BEWAKINGSBEELDEN DOEN VEELPLEGER DE DAS OM JEF VAN NOOTEN

31 maart 2018

03u01 0 Turnhout Een dief die sinds enkele maanden de horeca op de Grote Markt in Turnhout teistert, probeerde donderdagavond opnieuw zijn slag te slaan in het Leffe Café. Filip Cockx zat op dat moment aan de toog. Hij twijfelde niet en overmeesterde de dief in afwachting van de politie. "Ik herken hem van bewakingsbeelden van eerdere diefstallen", zegt Cockx.

In drie verschillende horecazaken op de Grote Markt kon de man de voorbije maanden al gefilmd worden tijdens het plegen van een diefstal. Maar bij geen enkel feit kon de dief bij de kraag worden gevat. Tot donderdagavond, toen hij zich rond 21 uur opnieuw aan een diefstal in het Leffe Café wilde wagen. "Eind januari is hij bij ons het hotel (Terminus, red.) binnengewandeld om rond te neuzen. Hij stal toen een portefeuille uit het kantoor", vertelt Erik Van Geirt, zaakvoerder van Brasserie Leffe en Hotel Terminus. "Diezelfde week heeft hij ook een portefeuille gestolen bij restaurant Saint-Joseph. Hij trok de geldbeugel gewoon uit de handen van de zaakvoerster. En ook bij het Griekse restaurant Yamas probeerde hij te stelen."





De dief werd telkens gefilmd, maar bleef sindsdien spoorloos. "Binnen de horecagroep in Turnhout hadden we iedereen verwittigd en foto's verspreid. Iedereen was alert", zegt Van Geirt. "Donderdagavond zagen de mensen van Saint-Joseph en L' Eglise hem wandelen. Ze zijn hem gevolgd en zagen hem opnieuw ons hotel binnen stappen."





"De dief zit binnen"

De getuigen verwittigden het personeel van het Leffe Café. Eén van de klanten die aan de toog zat, ging onmiddellijk tot actie over. "'De dief zit binnen', hoorde ik iemand van Saint-Joseph roepen", getuigt Cockx. "Ik ben er meteen achteraan gegaan. Hij was op weg naar de kelder. Ik betrapte hem toen hij aan het snuffelen was in de jassen van het personeel. Ik heb hem vast gegrepen en mee naar buiten gesleurd. Hij heeft zich niet hard verzet. De mensen van Saint-Joseph hadden de politie al gebeld. Ik was nog maar net met hem buiten toen de politie er al aankwam. Ik had hem gezien op camerabeelden na de eerdere diefstallen."





De dief werd een nachtje in een politiecel opgesloten. "Vrijdagochtend (gisteren, red.) is hij verhoord. Na dat verhoor mocht hij beschikken, maar het onderzoek wordt voortgezet en het pv wordt aan het parket overhandigd", zegt politiewoordvoerder Rudy Remijssen. Een jongere man die getuige was van het politieoptreden wilde de arrestatie van de dief verhinderen. Hij werd in de boeien geslagen voor weerspannigheid. Het is niet duidelijk of de twee elkaar kennen.





Nachtje cel

De man komt al zeker in aanmerking voor vier feiten, maar heeft mogelijk nog veel meer diefstallen op zijn kerfstok. "Hopelijk brengt een nachtje cel hem op andere gedachten, maar ik vrees dat zoiets weinig indruk op hem maakt", besluit Van Geirt.