Caféganger zwaargewond aan oog na vechtpartij op Zegeplein Jef Van Nooten

22 maart 2019

14u04 0 Turnhout Een ruzie op het Zegeplein in Turnhout heeft zware gevolgen gehad voor het slachtoffer. De jongeman werd met een bierglas in het gezicht geslagen. Hij vraagt een schadevergoeding van ruim 22.000 euro. “Mijn cliënt besefte niet dat hij een glas vast had”, zegt de advocaat van de beklaagde.

De vechtpartij dateert van 24 juli 2016. Zowel J.H. uit Turnhout als het slachtoffer hadden de avond doorgebracht in café De Zwarte Ruiter op het Zegeplein in Turnhout. Rond 3 uur ’s nachts probeerde H. een meisje te versieren buiten op het plein. “Het meisje was daar niet mee gediend, maar J.H. had de boodschap niet begrepen. Hij bleef zichzelf bij haar opdringen”, zegt de aanklager.

Het latere slachtoffer van J.H. had in de gaten wat er gebeurde en ging er naar toe om duidelijk te maken dat hij moest stoppen. “Nadat hij een duw kreeg, heeft hij met een glas in het gezicht van zijn slachtoffer geslagen met een zeer ernstige verwonding aan een oog tot gevolg”, aldus nog het openbaar ministerie. “Na enkel een duw is zo’n uithaal met een bierglas buiten alle proporties.”

Het slachtoffer vraagt een schadevergoeding van meer dan 22.000 euro. Het parket vraagt een celstraf van 6 maanden voor J.H. “De feiten zijn uitgelokt”, benadrukt de advocaat van het slachtoffer. “Hij was niet louter geduwd, maar ook geslagen. Hij heeft meteen gereageerd, zonder te beseffen dat hij een glas in zijn handen had.”

Vonnis op 26 april.