Café 't Contrast start petitie tegen vervroegd sluitingsuur 03 februari 2018

03u07 0 Turnhout De uitbaatster en werknemers van café 't Contrast op de Grote Markt in Turnhout zijn een petitie gestart tegen de opgelegde sluiting om 1 uur in het weekend. Ze roepen het stadsbestuur daarmee op om de agressie in het Turnhoutse uitgaansleven in zijn geheel aan te pakken, en zich niet alleen te focussen op 't Contrast.

Uitbaatster Nancy Van Vucht van café 't Contrast op de Grote Markt in Turnhout kreeg donderdag te horen dat het danscafé deze maand om 1 uur moet sluiten op weekendavonden.





Burgemeester Eric Vos (T.I.M.) wil daarmee de overlast tegengaan die klanten van het café zouden veroorzaken. Het team van café 't Contrast is nu een petitie gestart om die maatregel ongedaan te maken. "Wij van café 't Contrast beamen dat er problemen zijn met hangjongeren en agressie op de Grote Markt. Maar de oorzaak daarvan bevindt zich niet in ons café. Het is een algemeen fenomeen is in Turnhout", klinkt het in 't Contrast.





"Door de opgelegde maatregel wordt café 't Contrast onterecht bestraft. Deze maatregel lost het probleem niet op, maar maakt dat het probleem zich verder verspreidt naar de andere uitgaansplaatsen in Turnhout. Daarom pleiten wij voor een algemenere, preventieve aanpak rond dit probleem. We verzoeken de Stad Turnhout om iets te doen aan het probleem van hangjongeren en agressie in Turnhout en om de maatregel van een vervroegd sluitingsuur voor café 't Contrast ongedaan te maken."





Open vanaf 19 uur

De maatregel was gisterenavond een eerste keer van kracht. Voorbije nacht moest het danscafé om 1 uur de deuren sluiten. Zaakvoerster Nancy Van Vucht verwacht daardoor een groot inkomensverlies deze maand. Ze neemt enkele initiatieven om dat te compenseren. "Dat we om 1 uur de deuren moeten sluiten, betekent niet dat we niet zullen feesten", liet ze via Facebook aan haar klanten weten. "Beter nog, we beginnen vroeger. Vanaf 19 uur zijn jullie al welkom met jullie dansbeentjes. Ter compensatie zullen er aantrekkelijke promo's zijn."





De petitie die 't Contrast is gestart, kan in het café zelf ondertekend worden, of via www.petitie.be en dan doorklikken naar 'Maatregelen agressie in horeca Turnhout'. (JVN)