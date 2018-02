Café 't Contrast moet dicht om 1 uur STAD WIL MET MAATREGEL OVERLAST OP GROTE MARKT AANPAKKEN JEF VAN NOOTEN

02 februari 2018

02u29 0 Turnhout Café 't Contrast op de Grote Markt in Turnhout moet de hele maand februari om 1 uur 's nachts de deuren sluiten in het weekend. Met die beslissing wil burgemeester Eric Vos de overlast aanpakken die klanten van het café veroorzaken. "Deze maategel kan het faillissement betekenen", reageert cafébazin Nancy Van Vucht.

Café 't Contrast opende in het voorjaar van 2014 de deuren in het pand van de vroegere Revue en De Nieuwe Revue aan de noordkant van de Grote Markt in Turnhout. Vooral onder De Nieuwe Revue had het café een slechte reputatie opgebouwd. Maar daar zou 't Contrast komaf mee maken. "Wij hebben overal camera's gehangen en werken met een gekend portier. We willen geen slechte naam creëren, maar een plek waar iedereen zich zorgeloos kan amuseren", verzekerde uitbaatster Nancy Van Vucht bij de opening.





Maar de jongste maanden heeft de politie in Turnhout toch de handen vol met café 't Contrast. Regelmatig moeten de hulpdiensten uitrukken voor een zoveelste vechtpartij. Burgemeester Eric Vos wil daar nu paal en perk aan stellen. "Café 't Contrast op de Turnhoutse Grote Markt moet de hele maand februari op vrijdag- en zaterdagavonden om 1 uur 's nachts sluiten. Daarmee willen we een einde maken aan de overlast in en rond het café", zegt Eric Vos. "Het gaat daarbij vooral om vechtpartijen waarvoor de hulpdiensten veelvuldig ter plaatse moesten komen."





Onderhandelingen

Het tijdelijke sluitingsuur komt er niet zomaar. De beslissing werd genomen na mislukte 'onderhandelingen' tussen de café-uitbater, burgemeester en politie. "De gesprekken die er geweest zijn, gaven mij niet voldoende garantie dat het risico op overlast daadwerkelijk zou verminderen", aldus burgemeester Vos. "Dit vervroegde sluitingsuur is slechts tijdelijk. We verwachten dat ze tegen het einde van deze periode voorstellen formuleren om overlast in de toekomst te vermijden. Want we willen het uitgaansleven in Turnhout zo plezant mogelijk houden. Aanhoudende overlast en vechtpartijen kunnen we niet tolereren."





Misnoegd

De tijdelijk maatregel geldt voor februari en slechts voor twee dagen per week. "Na overleg met de politie besliste ik om de sluitingsmaatregel enkel op te leggen op vrijdag- en zaterdagavond na 1 uur", verklaart Eric Vos. "Het is immers in die nachtelijke uren dat de overlast plaatsvond. Het is een duidelijk signaal dat ik zal bewaken dat de Grote Markt een aangename uitgaansbuurt blijft." Café-uitbaatster Nancy Van Vucht is misnoegd over de genomen beslissing. Bovendien werd ze pas gisteren op de hoogte gebracht van de beslissing, één dag voordat de vervroegde sluiting vandaag voor een eerste keer van kracht gaat. "We kunnen deze beslissing niet begrijpen", reageert Van Vucht. "Wij hebben toch niet in de hand wat er buiten allemaal gebeurt? Er zitten hier bovendien nog andere cafés. Mogelijk zijn het klanten van die cafés die de overlast veroorzaken."





Advocaat in de arm

De uitbaatster van café 't Contrast nam een advocaat in de arm om het tijdelijke sluitingsuur aan te vechten. "We hebben bijvoorbeeld camerabeelden die aantonen dat wat ons ten laste wordt gelegd, gebeurd is door klanten van een naburig café."





Nancy Van Vucht lichtte gisteren in de vooravond haar personeel in over de opgelegde maatregel. "Ook voor hen is dit een klap, want deze beslissing kan het faillissement betekenen. De weekendavonden van 1 tot 4 uur zijn onze drukste momenten van de week. Het zijn die momenten die er voor zorgen dat we kunnen overleven als café. Maar de enige momenten om winst te maken, worden ons nu afgenomen."





De burgemeester mag in principe ook een tijdelijke sluiting van een café opleggen. Dat gebeurde eerder al met café Charisme in de Otterstraat dat verplicht zeven weken moest sluiten. Maar zover is het in dit geval nog niet.