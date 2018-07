Café Central Station moet sluiten 10 juli 2018

Café Central Station, gelegen op de hoek van de Merodelei en de Stationstraat, moet de deuren sluiten omdat de exploitatievergunning niet meer geldig is. Om de zaak te kunnen heropenen, zullen ze een nieuwe vergunning moeten aanvragen.





"We hebben wijzigingen vastgesteld in de organen van de exploitatievennootschap, waardoor de vergunning van rechtswege niet meer geldig is", zegt burgemeester Eric Vos (T.I.M.). De zaak werd daarbij met onmiddellijke ingang gesloten. "Het staat de eigenaars natuurlijk vrij om een nieuwe vergunning aan te vragen. Dan zal de brandweer opnieuw ter plaatse komen en wordt er een moraliteitsonderzoek uitgevoerd. Hoe lang het duurt, is afhankelijk van alle onderzoeken die moeten plaatsvinden."





Inval politie

Het café kwam eind juni nog in opspraak toen de politie er een inval deed met betrekking op een diefstal met geweld. De Armeense kroegbaas, die wordt beschouwd als de opdrachtgever van de diefstal, en zijn Roemeense kompaan, die de diefstal pleegde, werden daarbij gearresteerd. "Maar die feiten hebben niets te maken met de sluiting", aldus nog Vos. (WDH)