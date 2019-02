Buurtbewoners denken mee na over verkeersregeling rond Turnova Jef Van Nooten

19 februari 2019

16u39 0 Turnhout Buurtbewoners van Turnnova worden volgende week bij het stadsbestuur verwacht voor een ‘Denkavond’. Ze kunnen daarbij opmerkingen geven over de nieuwe verkeersregeling rond het stadsvernieuwingsproject.

Het stadsbestuur in Turnhout wil buurtbewoners mee laten nadenken over de toekomstige verkeersregeling in de omgeving van Turnova. “We vinden het belangrijk om de directe inwoners te betrekken bij de opmaak van de nieuwe verkeersregeling. Want dit gaat uiteraard over hun wijk”, zegt schepen van Mobiliteit Marc Boogers. “We verwachten van de inwoners dat ze mee nadenken over hun stadsdeel. Voor deze Denkavond zijn er een aantal zaken al bepaald door de verkeersspecialisten van Stad Turnhout. Inwoners kunnen helpen de overige puzzelstukken te leggen, maar moeten daarvoor soms al eens een andere bril opzetten. Hoe ervaart bijvoorbeeld een kind zijn straat of buurt en wat is er nodig voor kinderen.”

Met de ideeën die terugkomen van de tafels tijdens die Denkavond gaat het stadsbestuur aan de slag om zo een nieuwe verkeersregeling uit te stippelen. “Niet alles zal kunnen gerealiseerd worden, omdat er misschien tegenstrijdige wensen zijn. Maar uiteraard houden we rekening met de vragen van de inwoners”, besluit schepen Boogers. Het definitieve plan wordt daarna opnieuw voorgesteld aan de betrokkenen.