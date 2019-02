Buurt verzet zich tegen Grimstedepark: “We leggen ons nooit neer bij een project van deze omvang” Jef Van Nooten

20 februari 2019

20u45 0 Turnhout De bewoners van de Grimstedestraat in Turnhout kijken angstvallig uit naar de gemeenteraad van volgende maandag. Die buigt zich over de wegenis van het Grimstedepark, een project met 50 appartementen. Als de gemeenteraad het licht op groen zet, staat weinig het bouwproject nog in de weg. “Maar dan gaan we hogerop. We zullen ons nooit neerleggen bij een bouwproject van deze omvang”, reageren buurtbewoners.

De plannen voor een woonproject op een binnengebied tussen de Grimstedestraat en de Graatakker bestaan al vele jaren. Aanvankelijk had de firma B&R uit Arendonk er plannen om er vijftig sociale flats te bouwen, maar die plannen eindigden in de vuilnisbak. Sindsdien waagt projectontwikkelaar GoPlus uit Schilde zijn kans.

Een vergunning voor het Grimstedepark is er nog niet, maar toch prijst de projectontwikkelaar het bouwproject al aan op haar website. “Op een terrein van quasi 8.000 m² in het centrum van Turnhout, ontwikkelt Goplus een huisvestingsproject. In een zestal gebouwen zullen een 60-tal (volgens de laatste plannen zijn het er 50, red.) woningen worden voorzien, met ondergrondse parking en een aanzienlijk aangrenzend parkgebied”, staat te lezen op de website.

Het project bestaat uit één gebouw in de Grimstedestraat. Hier komen acht sociale huurappartementen. In het binnengebied komen vijf gebouwen met in totaal 42 privé-appartementen. Volgens de projectontwikkelaar wordt het groene karakter van de site behouden. “Bij de ontwikkeling van het project werd veel aandacht besteed aan het groen karakter. Door de luchtige inplanting is er ruimte voor een parkgebied dat publiek toegankelijk wordt. De hoeveelheid groen wordt op peil gehouden, en vernieuwd waar nodig. Het ‘Grimstedepark’ telt maar liefst 64% groenoppervlakte”, luidt het.

Buurtbewoners zijn niet overtuigd over het groene karakter. Zij blijven het er moeilijk mee hebben dat er groen verdwijnt. “Daarnaast stoot ook het aantal appartementen ons tegen de borst. Er is maar één toegangsweg naar het nieuwe project. Met zoveel appartementen zal die toegangsweg ontoereikend zijn en het verkeer niet kunnen slikken. Dit zal vooral een probleem vormen voor de huidige bewoners van het Grimstedehof”, vertelt Peter Eysermans van het plaatselijke actiecomité.

Ook de privacy bewaart de buurtbewoners zorgen. Ze vrezen dat er vanuit de nieuwe appartementen inkijk zal zijn in hun eigen woningen. “Volgens GoPlus zzal er weinig inkijk zijn, omdat er groen tussen staat. Maar er komt ook een ondergrondse garage. Daarvoor moet eerst alle beplanting verdwijnen. Als ze daarna jonge boompjes planten als groene afscheiding, duurt het 20 jaar voordat ze een bepaalde hoogte hebben en privacy waarborgen.”

Een delegatie van buurtbewoners zal maandagavond de gemeenteraad bijwonen. Ze hopen dat de wegenis – en dus het hele project – wordt afgekeurd. “We hebben niks tegen een bouwproject op zich. Het is bouwgrond, dus er mag een project komen. Maar volgens ons komen er twee gebouwen op een zone die is ingekleurd als grond ten behoefte van sportrecreatie”, besluit Eysermans. “Iets mag er komen, maar we gaan niet toestaan dat ze daar een complex van zoveel appartementen zetten en de toegangsweg elke dag voor problemen zal zorgen. We zullen afwachten wat de beslissing is maandag. Maar desnoods gaan we in beroep bij de provincie, of zelfs de Raad van State.”