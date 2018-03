Bubble Babes moeten act stopzetten in Belgium's Got Talent 17 maart 2018

02u41 0 Turnhout Geen rode oortjes maar rode kruisjes gisteren in Belgium's Got Talent: Iris Pasquet-Bogaerts (28) uit Turnhout heeft de voorronde niet overleefd. Op vraag van de juryleden moest ze haar bikini carwash-act zelfs vroegtijdig stopzetten.

Samen met een collega 'Bubble Babe' toonde Iris op het podium van Belgium's Got Talent wat een bikini carwash inhoudt. Aan het einde van hun act hadden ze nog een spectaculaire vuurshow voorzien, maar die moesten ze vroegtijdig stopzetten omdat de jury genoeg had gezien.





Rood kruis

"Drie juryleden hebben ons meteen een rood kruis gegeven. Niels heeft wat langer gewacht omdat hij wilde zien wat we zouden doen met het vuur. Ook hij heeft uiteindelijk afgedrukt, waardoor we vroegtijdig moesten stoppen met onze act. Jammer, want we hadden een groot vuurspektakel voorzien als einde." De aflevering was vrijdagavond te zien op vtm, maar de opname dateert al van enkele maanden geleden. "Het was al half 1 's nachts toen wij op het podium mochten. We zaten er al van 10 uur 's morgens. Het was al een lange dag voor de jury, iedereen was moe en wilde naar huis. Ik vermoed dat ze daarom onze act niet hebben laten uitdoen." Toch blikt Iris met een goed gevoel terug. "Het was een toffe ervaring. Volgend jaar probeer ik alleen mee te doen, met een vuuract." (JVN)