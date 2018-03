Brugfiguren krijgen rugzak met 'kletsboek' 16 maart 2018

03u04 0 Turnhout De brugfiguren in Turnhout hebben ieder een educatieve rugzak overhandigd gekregen. Met het educatieve materiaal in de rugzak kunnen ze hun taak nog beter vervullen.

"De Turnhoutse brugfiguren zijn vrijwilligers die één keer per week een gezin thuis ondersteunen bij het huiswerk van de kinderen. Voor dat project kiezen de basisscholen zelf de gezinnen die de hulp het hardst nodig hebben", zegt schepen voor Gelijke Kansen Peter Segers (sp.a).





Het nieuwe materiaal geeft hen een houvast om de communicatie met zowel de kinderen als hun ouders te bevorderen. "De vertrouwensband wordt sterker door samen te spelen en te lezen of door te praten over de thuiscultuur. Vanuit zo'n vertrouwde relatie komen kinderen sneller tot leren", aldus Segers.





De educatieve rugzak bevat onder meer een 'kletsboek'. Aan de hand van dat boek kunnen brugfiguren de communicatie met het gezin aanzwengelen, onder meer door te vragen wat ze graag eten. "In de rugzak zit ook knutselmateriaal om de creativiteit in de kinderen naar boven te halen. Heel wat gezinnen hebben de geschikte materialen thuis niet", besluit Peter Segers.





"Daarnaast zitten er motivatiestickers in de rugzak om de talenten van de kinderen extra te stimuleren. En een stadsplan, zodat de gezinnen samen met de brugfiguren de stad beter kunnen leren kennen." (JVN)