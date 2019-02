Brug 2 donderdag hele dag afgesloten voor verkeer Jef Van Nooten

24 februari 2019

Brug 2 aan de Nieuwe Kaai en de Steenweg op Merksplas in Turnhout blijft op donderdag 28 februari de hele dag afgesloten voor het verkeer. De Vlaamse Waterweg voert die dag onderhoudswerken uit aan de brug. “Hierdoor is de brug tussen 7.30 en 16 uur afgesloten voor alle verkeer. Voetgangers en fietsers rijden via het jaagpad en het Bels Lijntje. Autoverkeer volgt een omleiding via de Nieuwe Kaai, Karel Oomsstraat, Kongoplein, Prinsenstraat, de Merodelei, Steenweg op Antwerpen, de ring en Steenweg op Merksplas, dit in beide richtingen”, klinkt het bij de stad.

Brug 2 ligt op een belangrijke in- en uitvalsweg voor het centrum van Turnhout. De omleiding zal dus de nodige hinder met zich meebrengen.