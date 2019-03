Brouwerij Het Nest wil ook alcoholvrij bier “Als het maar naar bier smaakt” Toon Verheijen

31 maart 2019

17u04 0 Turnhout Brouwerij Het Nest heeft er een meer dan een geslaagde viering opzitten voor de tiende verjaardag van het bier Schuppenboer waarmee alles eigenlijk begon.

Vrijdag en zaterdag kwamen niet minder dan 1.500 mensen mee genieten van de muziekoptredens en zondag waren het vooral bezoekers voor de brouwerij zelf die in de tent nog konden nagenieten van een van de bieren van Het Nest. “Het is een fantastisch weekend geworden dankzij de vele bezoekers”, klinkt het bij Bart Cuypers en co. “Als je kijkt hoe het allemaal begonnen is en waar we nu staan, dan is het nog altijd ongelooflijk. En we hebben nog dromen hoor. Zo hopen we volgend jaar eindelijk onze tweede hal bij te bouwen. We willen ook voluit mikken op de export naar Nederland en Frankrijk de komende jaren. Daarvoor gaan we zelfs extra mensen moeten aannemen. We willen ook mikken op een alcoholarm of zelfs alcoholvrij bier. Maar dan wel met de voorwaarde dat het nog altijd echt naar bier smaakt.”