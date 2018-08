Brouwerij Het Nest kiest voor pils in blik MET OOG OP EXPORT NAAR AMERIKA TOON VERHEIJEN

02 augustus 2018

02u28 0 Turnhout Brouwerij Het Nest heeft voor het eerst twee bieren in blik geproduceerd, waaronder de nieuwe pils Kelderbier en de al langer bestaande Pokerface. Daarmee mikt de brouwer op de export naar Amerika, maar ook in België en Nederland zullen de bieren verdeeld worden.

Bieren in blik zijn in Amerika al langer in. Dus springt Brouwerij Het Nest mee op de kar. Het nieuwe Kelderbier, een pils 'Duitse stijl', die alleen maar op vat te krijgen was, is nu ook te verkrijgen in blikken van een halve liter. Een probeersel van 5.000 liter, waarvan de helft meteen naar Amerika vertrekt. Ook de Pokerface, een witbier, is op blik gezet. Daarbij ging het om 6.000 liter.





Het Kelderbier kreeg een mooi etiket van de hand van Kris Martens die zowat alle etiketten van Het Nest maakt. Omdat Kelderbier een pils 'Duitse' stijl is, maar gemaakt door Vlaamse brouwmeesters en met Belgische ingrediënten, staan er op het etiket Duitse maar ook Belgische soldaten die aan het kaarten zijn. "Ook bij ons wordt blik populairder, al zal België nooit een koploper zijn", vertelt Gust Hermans. "Maar Frankrijk, Italië, Nederland en uiteraard Amerika? Die hebben niet liever."





Ecologisch

Hermans verwacht dat binnen afzienbare tijd meer en meer brouwerijen zullen kiezen voor een blikvariant naast of zelfs in de plaats van bier in fles. "We plannen om nog minstens twee van onze bieren op blik te zetten", zegt Hermans. "Voorlopig laten we daarvoor nog een gespecialiseerde firma uit Luxemburg komen die héél Europa rondreist met een mobiele bottelmachine voor blikbier. Maar ik sluit niet uit dat we over afzienbare tijd zelf zullen investeren in zo'n bottellijn. Als je er bij stilstaat, heeft het alleen maar voordelen. Voor het bier zelf want er kan geen lucht én geen licht aan. Puur naar marketing: je kan het uitzicht veel vrolijker en aantrekkelijker maken. Maar ook economisch gezien. Flesjes bieren leggen heel wat kilometers van de brouwerij, naar de handel, naar de klant, terug naar de handel, terug naar de brouwerij. Qua ecologische voetafdruk kan dat tellen. Blik is op dat vlak eenvoudiger: leeg en het gaat de blauwe zak in om dan gerecycleerd te worden."





Achteraan in de brouwerij liggen een pak houten vaten te 'rijpen'. Althans de inhoud rijpt. Het Oud Bruin/Vlaams Rood op basis van Lactobacillus gist is volop aan het verzuren.





Verzin mee naam

"Eind 2018 of begin 2019 hopen we ons eerste 'zuur' bier te kunnen lanceren", zegt Hermans.





"We missen echter een naam. Wie een idee heeft, kan altijd deelnemen aan onze wedstrijd. Wie wint krijgt zijn gewicht in Schuppenboer."





Stuur uw suggestie naar wedstrijd@brouwerijhetnest.be