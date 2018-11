Bronzen medaille voor Tripel 888 Al bijna 100.000 flesjes van brouwsel verkocht Jef Van Nooten

20 november 2018

18u06 2 Turnhout De Tripel 888 van vtm-journalist Patrick Van Gompel heeft op de Brussels Beer Challenge een bronzen medaille in de wacht gesleept. “Met deze erkenning op zak willen we van Tripel 888 een internationaal succes maken”, zegt Patrick Van Gompel. Sinds de lancering in april werden bijna 100.000 flesjes van het bier verkocht.

Nadat ze eerder al de François Grand Cru op de markt hadden gebracht, lanceerden Patick Van Gompel uit Turnhout en François Huysmans uit Kontich op 18 april van dit jaar ook de Tripel 888, uit te spreken als Tripel Eight in het Engels of Tripel Acht in het Nederlands. Zeven maanden na de lancering sleepte het brouwsel al een belangrijke prijs in de wacht. “De Tripel 888 heeft een Bronzen Medaille gewonnen op de internationale biercompetitie Brussels Beer Challenge. Dat is de belangrijkste bierwedstrijd in België en één van de belangrijkste biercompetities in de wereld. Meer dan 1.500 bieren uit 48 landen zijn geproefd door juryleden uit heel de wereld”, vertelt Patrick Van Gompel.

De Tripel 888 kreeg de medaille in de categorie ‘Belgian style Tripel’. “Dit is écht een fantastische waardering van de smaak van de Tripel 888 door een internationale jury op een heel belangrijke bierwedstrijd. We genieten nu van die kwaliteitserkenning. Het motiveert om keihard voort te werken met dit geweldig lekker bier”, aldus Patrick Van Gompel en François Huysmans.

Sinds de lancering van het bier op 18 april werden al drie brouwsels van de Tripel 888 gemaakt. “Dat wil zeggen dat er al bijna 100.000 flesjes van 33cl de deur uit zijn. In januari starten we met het vierde brouwsel.”

Voorlopig is het bier alleen te koop in België (via de drankenhandels van Prik & Tik en BelBev) en Nederland (via www.culinair.nl). De bierbrouwers hebben goede hoop dat ze binnenkort nog meer landen kunnen veroveren. De verkoop kan daardoor nog sterk stijgen. “We werken hard om binnen te geraken op de Aziatische markt. Dan denken we aan China, Japan en Vietnam. Er zijn mooie vooruitzichten. Hopelijk wordt dit volgend jaar concreet. Alleszins willen we nu met deze internationale erkenning op zak nog keihard voortwerken om er internationaal een succes van te maken. Maar de nationale en internationale concurrentie is bijzonder groot. Het is dus knokken.”

Tripel 888 is een vlot drinkbare Belgische tripel van 8,8 % alcohol. De smaak is fruitig en licht kruidig. Kenners ontdekken banaan en heel subtiel, wat koriander. De citrussmaak versterkt de frisheid van het bier. De Tripel 888 zit in een zwart longneck-flesje en wordt geserveerd in een groot Frans wijnglas met opschrift: 888 Tripel Eight – Belgian beer.