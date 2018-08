Bromfietsster gewond 31 augustus 2018

De 54-jarige G.E. uit Turnhout is donderdagochtend rond 5 uur gewond geraakt op de Steenweg op Gierle in Turnhout. De vrouw werd ter hoogte van de brug over de E34 op haar bromfiets aangereden door een auto die van de snelweg kwam. De bromfietsster is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. (JVN)