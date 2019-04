Bromfietser (19) gekneld onder wagen Wouter Demuynck

01 april 2019

In de Lokerenstraat in Turnhout kwam het maandagochtend om 8.30 uur tot een aanrijding tussen een personenwagen en een bromfietser, de 19-jarige B.L. uit Turnhout. Het slachtoffer zat even gekneld onder de wagen en werd vervolgens gewond afgevoerd naar Sint-Elisabeth.