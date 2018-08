Briljant voor Jean en Maria 21 augustus 2018

Feest in woonzorgcentrum De Wending in Turnhout. Op zaterdag 11 augustus vierden bewoners Jean Maes en Maria Janssen er hun 65ste huwelijksverjaardag. Het koppel vierde hun briljanten bruiloft met een receptie in het woonzorgcentrum.





(JVN)