Breuk in leiding zet Ring blank 15 maart 2018

De Parklaan in Turnhout is woensdag rond het middaguur ter hoogte van hypermarkt Carrefour een tijd afgesloten geweest voor het verkeer. Aanleiding was een breuk in de waterleiding. Die zorgde er voor dat er een grote hoeveelheid water op de Ring terecht kwam. Het voorval veroorzaakte heel wat verkeershinder. Door de waterleidingbreuk zat onder meer Lunch Garden tijdelijk zonder water. (JVN)