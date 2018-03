Brepols eist 250.000 euro schadevergoeding voor hacker 27 maart 2018

Randall M. stond terecht voor de rechtbank omdat hij de databank van communicatiebedrijf Brepols zou hebben gehackt vanuit de universiteit in Florida in 2013. "Deze man heeft de helft van de gegevens uit de databank gehaald terwijl hij helemaal geen student meer was aan die universiteit op dat moment en hij dus ook geen licentie meer had", vertelt de advocaat van Brepols. "Zijn toegang werd afgesloten maar mijn cliënt is nog altijd bang dat de gegevens op het net zullen komen." In de databank bevinden zich teksten van boeken en dergelijke. "Wij vragen 250.000 euro schadevergoeding en 5.000 euro morele schade."





Volgens het Openbaar Ministerie zijn er geen bewijzen of hij nu effectief een licentie had of niet. "Het gaat hier om aanwijzingen en geen bewijzen, de inbreuk staat hier onvoldoende vast dus wij vragen de vrijspraak." (MVBO)