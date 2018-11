Brasserie Klaverhof failliet verklaard Jef Van Nooten

06 november 2018

14u03 42

Brasserie Klaverhof aan de Veldekensweg in Turnhout is failliet verklaard. De uitbaters hielden de horecazaak sinds eind oktober gesloten. Dinsdagvoormiddag heeft de rechtbank van koophandel ook effectief het faillissement uitgesproken. De sluiting van het Klaverhof kwam voor veel vaste klanten als een verrassing. De horecazaak trok nog veel volk, en kreeg door de ligging aan het jaagpad langs het kanaal ook veel fietsers over de vloer. Aanhoudende medische problemen bij de uitbater hebben er echter toe geleid dat Klaverhof sinds een kleine twee weken dicht bleef. De bvba PWK, de vennootschap achter Brasserie Klaverhof, legde uiteindelijk de boeken neer. Meester Katty Somers werd door de handelsrechter aangesteld als curator voor het faillissement.