Brandweer blust kampvuur 31 juli 2018

De brandweer van de Hulpverleningszone Taxandria is zondagavond massaal uitgerukt naar een scoutsterrein aan de Koningin Astridlaan. Scoutsjongeren hadden daar een kampvuur gemaakt en dat zorgde voor wat ongerustheid bij de buurtbewoners. De brandweer had het vuur na een klein uur blussen gedoofd en kon op die manier erger voorkomen. Het is trouwens al sinds begin deze maand verboden om nog kampvuren te maken. De scouts mogen zich aan een fikse uitbrander en een GAS-boete verwachten. (VTT)