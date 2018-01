Brandweer bevrijdt bestuurster uit auto 26 januari 2018

Een 65-jarige vrouw is donderdagochtend gewond geraakt nadat ze aan de Parkring in Turnhout de controle verloor over het stuur van haar auto. Het ongeval gebeurde omstreeks 9.20 uur even voorbij het kruispunt met het Albrecht Rodenbachplantsoen. De bestuurster, de 65-jarige N.V.N., kwam vanuit de richting Steenweg Op Tielen toen ze een bocht miste. De auto begon te tollen en belandde op de zijkant in het struikgewas naast de weg. De bestuurster zat gekneld in de auto. Ze moest door de brandweer worden bevrijd. Het slachtoffer is lichtgewond naar het Sint-Elisabethziekenhuis in Turnhout gebracht. 50 meter verderop staat nog altijd een verlichtingspaal scheef sinds er onlangs een auto tegen is gereden. (JVN)