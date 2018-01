Brandje tijdens verbouwing 24 januari 2018

De brandweer moest gisteren rond 15 uur uitrukken naar de Patersstraat in Turnhout. In een pand dat momenteel verbouwd wordt, heeft een aannemer een oude mazoutketel doorgeslepen. De restanten mazout zijn beginnen te smeulen, maar de brandweer had het brandje snel onder controle. (JVN)